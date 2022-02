https://it.sputniknews.com/20220212/che-cosa-significano-i-miei-sogni-la-parola-allesperto-15069358.html

Che cosa significano i miei sogni? La parola all'esperto

Delphi Ellis, esperto britannico di analisi dei sogni, ha rivelato il significato di diversi incubi piuttosto comuni, compreso...quello in cui ci si vede... 12.02.2022, Sputnik Italia

Si sa, alcune persone quando dormono fanno sogni d'oro, mentre altre fanno incubi, spesso ricorrenti.Alcuni degli argomenti di tali incubi sono piuttosto comuni: si ripetono quindi in varie sfaccettature e piccole differenze, ma su temi comuni, tra moltissime persone. I più popolari di questa strana lista sono: un partner che tradisce, l'essere inseguiti da uno squalo, ma anche i nostri denti che cadono.Se vi siete mai chiesti cosa possa significare il sognare appunto una di queste tematiche, ecco svelato l'arcano dall'esperto di analisi dei sogni britannico Delphi Ellis, intervistato dal Mirror:Sulla morte, o meglio, sui sogni che hanno per tema la propria dipartita, l'esperto ha riportato come in molte culture un tempo la giornata iniziava proprio dall'analisi dei sogni, o incubi, fatti durante la notte, e che questo era considerato un fatto positivo: "In alcune tradizioni, le persone si riunivano e discutevano dei propri sogni ogni mattina: sognare la morte era un buon segno, con la prospettiva che questa fosse la notizia che prediceva una (nuova) nascita".Certo, per molti il sognare la propria morte può non essere un buon segno, anzi, specie per chi crede nei segni premonitori, la cosa può di certo allarmare. L'esperto però conclude così sul tema, con ottimismo, e con un invito: Un ultimo consiglio dall'esperto, per affrontare bene una lunga notte di sonno, e possibilmente, evitare gli incubi, specie sulla morte, visto che spesso l'insorgere degli stessi è collegato a livelli di ansia eccessivi, come sottolinea lo stesso:

