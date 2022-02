https://it.sputniknews.com/20220212/canada-giudice-ordina-la-fine-del-blocco-del-freedom-convoy-allambassador-bridge-15058520.html

Canada, giudice ordina la fine del blocco del "Freedom Convoy" all'Ambassador Bridge

I camionisti canadesi che protestano da fine gennaio contro le restrizioni imposte dal governo per il Covid-19 hanno bloccato l'Ambassador Bridge, il valico di...

Dopo un'udienza virtuale di quattro ore e mezza, Geoffrey Morawetz, giudice capo della Corte superiore dell'Ontario, ha ordinato ai manifestanti all'Ambassador Bridge* di cessare il loro blocco di 5 giorni.Il servizio di polizia di Windsor ha anche avvertito i manifestanti che coloro che continueranno a bloccare le strade potranno essere soggetti ad arresto e i loro veicoli potranno essere sequestrati dalle autorità.Le proteste in corso hanno gravemente sconvolto l'industria automobilistica, spingendo aziende come Ford e General Motors a chiudere gli stabilimenti e ridurre la produzione.Ore prima, il primo ministro canadese Justin Trudeau ha assicurato al presidente degli Stati Uniti Joe Biden che Ottawa intende intraprendere "un'azione rapida" per affrontare i manifestanti che bloccano il principale corridoio commerciale USA-Canada.Secondo la lettura della conversazione dei leader della Casa Bianca, le due nazioni hanno convenuto che le persone che protestano contro l'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 del Canada bloccando ponti e attraversamenti "stanno avendo un impatto diretto significativo sulla vita e sui mezzi di sussistenza dei cittadini".Il ministro dei trasporti canadese Omar Alghabra ha affermato che le interruzioni della catena di approvvigionamento innescate dalla manifestazione sono state un "blocco economico illegale contro il popolo dell'Ontario e contro tutti i canadesi".Di ieri la notizia che la provincia canadese dell'Ontario si è mossa per dichiarare lo stato di emergenza, con il premier Doug Ford che ha affermato che è illegale impedire la circolazione di persone, merci e servizi lungo infrastrutture critiche, come i ponti.Nonostante la minaccia di essere arrestati e accusati penalmente per la loro protesta, molti camionisti canadesi hanno affermato di non avere alcuna intenzione di fare le valigie e tornare a casa:Come riporta il tweet qui di seguito, "Sono qui al blocco del ponte pochi minuti dopo l'entrata in vigore dell'ingiunzione.Nessuna indicazione finora che i manifestanti intendano andarsene":I partecipanti alle proteste hanno chiesto al governo canadese di revocare tutti gli obblighi relativi ai vaccini per il Covid-19.Funzionari statunitensi hanno intanto avvertito che i sentimenti della manifestazione "Freedom Convoy" potrebbero diffondersi negli Stati Uniti.In una recente nota, il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti ha dichiarato a Biden di "aver ricevuto segnalazioni di conducenti di camion che potenzialmente pianificano di bloccare le strade nelle principali città metropolitane degli Stati Uniti in segno di protesta, tra le altre cose, contro gli obblighi di vaccinazione".Un gruppo dovrebbe riunirsi in California già a metà febbraio; la protesta potrebbe coincidere con il Super Bowl LVI, che si terrà al SoFi Stadium di Inglewood, in California.Il DHS, il Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti d'America (United States Department of Homeland Security, n.d.r.) ha avvertito che una tale dimostrazione potrebbe ostacolare gravemente i trasporti, le operazioni del governo federale e i servizi di emergenza.Potenziali contro-proteste potrebbero anche complicare la situazione.* L'Ambassador Bridge è il ponte che collega le due città di Windsor, sulla sponda canadese, e la città di Ditroit sulla sponda americana, n.d.r.

