Bologna e il bullismo, assessore Ara dice che gli istituti non segnalano per rischio cattiva fama

Le scuole faticano a segnalare per non essere etichettate come problematiche, con il rischio che poi esplodano casi estremi come quello che le cronache hanno segnalato a Rimini con l’accoltellamento di un minore da parte di un compagno di classe.Per ora non c’è un bullismo organizzato a Bologna, mancano le vere baby gang. Un fatto confermato anche dalle forze dell’ordine dice l’assessore.“Ma il salto di qualità va prevenuto e non è scontato non accada. Siamo ancora in presenza di gruppi che vedono singoli ragazzi con i loro disagi specifici che si aggregano anche in maniera estemporanea”, specifica Ara ma l’attenzione deve restare alta.E quindi auspica che la scuola torni a essere un punto di riferimento per i giovani, anche creando occasioni di tempo libero per loro, aggiunge.

