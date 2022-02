https://it.sputniknews.com/20220212/biden-chiarisce-ancora-a-putin-gravi-e-rapide-conseguenze-con-invasione-dellucraina-15082134.html

Biden chiarisce ancora a Putin: gravi e rapide conseguenze con invasione dell'Ucraina

Biden chiarisce ancora a Putin: gravi e rapide conseguenze con invasione dell'Ucraina

I presidenti Putin e Biden hanno parlato al telefono oggi nel contesto delle crescenti tensioni sull'Ucraina. La loro conversazione è stata preceduta dai... 12.02.2022, Sputnik Italia

Il presidente Joe Biden ha avvertito il presidente Vladimir Putin che una "ulteriore invasione dell'Ucraina" da parte di Mosca spingerebbe Washington e i suoi alleati a "rispondere in modo deciso e imporre costi rapidi e pesanti alla Russia", ha affermato la Casa Bianca in un comunicato dopo i colloqui telefonici odierni tra i due leader. "Il presidente Biden ha ribadito che un'ulteriore invasione russa dell'Ucraina produrrebbe una diffusa sofferenza umana e diminuirebbe la posizione della Russia", ha aggiunto la Casa Bianca. La Casa Bianca non ha spiegato cosa potrebbero costituire questi "altri scenari" o "costi rapidi e pesanti". Tuttavia, funzionari e legislatori statunitensi hanno precedentemente minacciato di imporre un ampio insieme di misure schiaccianti contro Mosca, comprese "sanzioni preventive", ovvero restrizioni attuate prima che la Russia faccia qualsiasi cosa, per "punire" il Paese per la sua "escalation" in Ucraina. Il Cremlino non ha ancora pubblicato la sua interpretazione dei colloqui tra Putin e Biden.La conversazione tra Putin e Biden è stata preceduta dai colloqui telefonici tra il ministro degli Esteri russo e il segretario di Stato americano, in cui Lavrov ha bollato le illazioni sull'invasione come "propaganda" con "obiettivi provocatori".Oggi il presidente russo ha avuto una telefonata con il capo di Stato francese Macron focalizzata sull'Ucraina.

