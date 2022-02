https://it.sputniknews.com/20220211/una-riunione-antibiotica-grillo-e-conte-cercano-di-rimettere-in-piedi-il-movimento-15044805.html

"Una riunione antibiotica", Grillo e Conte cercano di rimettere in piedi il Movimento

"Una riunione antibiotica", Grillo e Conte cercano di rimettere in piedi il Movimento

Ieri Grillo ha incontrato Di Maio, Raggi e Conte. L'ipotesi dell'istanza di revoca dell'ordinanza del tribunale di Napoli per riconfermare la leadership dell'ex premier.

2022-02-11T11:04+0100

2022-02-11T11:04+0100

2022-02-11T11:18+0100

politica

movimento 5 stelle

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/103/33/1033375_0:0:3197:1799_1920x0_80_0_0_93074939009bb8bcbd3bbd130301223d.jpg

"Abbiamo fatto una riunione antibiotica per ripristinare il sistema immunitario del Movimento", ha detto Beppe Grillo, uscendo dallo studio del notaio romano Luca Amato, a braccetto con l’ex premier Giuseppe Conte.Quello con il leader fatto decadere dai giudici con l’ordinanza del tribunale di Napoli, che ha accolto il ricorso presentato da alcuni iscritti contro il nuovo statuto, è stato l’ultimo della giornata nella Capitale del comico genovese.Prima c’è stato il faccia a faccia con Luigi Di Maio, poi quello con Virginia Raggi, entrambi membri del comitato di garanzia.Dopo un pomeriggio di consultazioni, il guru pentastellato ha deciso di lasciare mano libera a Conte, almeno in questa prima fase.Se la strada dell’azione legale dovesse fallire, l’alternativa che Grillo intende percorrere sarebbe quella dell’azzeramento delle cariche e della ricostituzione di un comitato di garanzia che possa approvare il nuovo statuto e portare alla votazione del nuovo presidente. In lizza per un'eventuale leadership alternativa a quella di Conte ci sarebbero Virginia Raggi e Chiara Appendino.L’ultima ratio, stando alle indiscrezioni dell’Ansa, sarebbe quella della creazione di un soggetto politico ex novo. Un’opzione che presenta però non poche insidie, visto che potrebbe aprire le porte ad una possibile scissione.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

politica, movimento 5 stelle