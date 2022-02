https://it.sputniknews.com/20220211/tom-holland-a-roma-incontro-con-totti-e-il-sindaco-gualtieri-15045066.html

Tom Holland a Roma: incontro con Totti e il sindaco Gualtieri

Tom Holland a Roma: incontro con Totti e il sindaco Gualtieri

L'attore britannico è a Roma per promuovere un nuovo film. Visita al Campidoglio con Totti e Gualtieri. Holland prossimamente girerà uno sport pubblicitario...

cinema

roma

francesco totti

Un clima benevolo ha accolto ieri l'attore hollywoodiano Tom Holland. Il giovane attore britannico, noto soprattutto per il ruolo di Spiderman nei film Marvel, si è recato a Roma per promuovere Uncharted, il nuovo film in cui è protagonista. In Uncharted, liberamente ispirato all'omonima serie di videogiochi, Holland interpreta un giovane esploratore alla ricerca di un antico tesoro. Nel cast sono presenti anche Mark Wahlberg e Antonio Banderas.Durante la giornata, il giovane attore si è concesso un caffè sul Belvedere Tarpeo. Con lui erano presenti Francesco Totti e il sindaco Roberto Gualtieri. "È incredibile", ha affermato Holland, riferendosi al panorama romano, e Gualtieri ha esclamato :"Ne andiamo molto fieri". "Dovete esserne molto orgogliosi", ha concluso l'attore.Holland è stato visto anche in sella ad una Vespa. Virale è la foto che Fabio Rovazzi ha postato insieme al giovane attore. Holland non è presente a Roma solo per la promozione di Uncharted. Infatti, è previsto che venga girato uno sport pubblicitario proprio insieme a Francesco Totti. Attualmente, l'agenda di una delle migliori promesse hollywoodiane è più che mai piena.

