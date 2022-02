https://it.sputniknews.com/20220211/spacex-a-marzo-sara-possibile-il-primo-volo-orbitale-15045222.html

SpaceX: a marzo sarà possibile il primo volo orbitale

Elon Musk ha dichiarato che il primo volo orbitale della sua navicella potrebbe avvenire tra un mese o due al massimo. 11.02.2022, Sputnik Italia

È di ieri la dichiarazione di Elon Musk, secondo cui il primo volo orbitale della sua navicella spaziale, battezzata Starship, potrà avvenire tra poco più di un mese, due al massimo.Il sogno di Musk è quello di allestire una flotta di navicelle spaziali per creare una città su Marte, trasportando lì attrezzature e persone; per ora, comunque, i voli iniziali dovrebbero portare nello spazio soltanto i satelliti Internet di Musk, gli Starlinks.Musk ha dichiarato che si aspetta il via libera dalla Federal Aviation Administration per marzo, Starship dovrebbe quindi essere pronto per volare per quella data, ha infine aggiunto.Secondo le sue previsioni, in futuro dovrebbero essere lanciate tre navicelle al giorno, anche al fine di ridurre i costi, creando stazioni di rifornimento nello spazio per le destinazioni più lunghe come Marte.

