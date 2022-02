https://it.sputniknews.com/20220211/shoigu-livello-delle-relazioni-tra-russia-e-regno-unito-e-prossimo-allo-zero-15054653.html

Shoigu: livello delle relazioni tra Russia e Regno Unito è prossimo allo zero

Shoigu: livello delle relazioni tra Russia e Regno Unito è prossimo allo zero

Il livello delle relazioni russo-britanniche è quasi nullo ed occorre fermare l'escalation delle tensioni tra Mosca e la Nato, ha affermato il ministro della... 11.02.2022, Sputnik Italia

Secondo il capo del dicastero militare di Mosca, la situazione in Europa è più tesa, ma in questo la Russia non ha colpe. Ha inoltre esortato l'Occidente a ridurre le tensioni in Europa e a interrompere la consegna di armi all'Ucraina. A sua volta il capo del dicastero militare britannico Ben Wallace ha definito "costruttivi" i colloqui odierni con l'omologo russo e ha auspicato che gli stessi contribuiscano "ad una migliore atmosfera e alla de-escalation". Relativamente alle forniture di armi all'Ucraina, Wallace ha evidenziato che si tratta di equipaggiamenti di difesa inadatti per condurre offensive, ma utili sono per scopi difensivi.Per quanto riguarda la Nato e le preoccupazioni russe, Wallace ha notato che l'Alleanza Atlantica è difensiva e non cerca il confronto. Infine ha ribadito che i canali di comunicazione con la Russia, nonostante i difficili rapporti, restano sempre aperti.L'incontro tra i due ministri della Difesa giunge sullo sfondo delle accresciute tensioni tra Russia e Nato sulla situazione in Ucraina. Gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Ue hanno minacciato la Russia di sanzioni pesantissime in caso di invasione dell'Ucraina, mentre Mosca insiste sul fatto che non ha assolutamente intenzione di attaccare alcun Paese e respinge le accuse in quanto infondate. Mosca, da parte sua, ha sottolineato che l'aumento dell'attività militare della Nato vicino ai suoi confini e il supporto tecnico e finanziario attivo a Kiev rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale.

