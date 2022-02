https://it.sputniknews.com/20220211/scoperto-lormone-alla-base-dellappetito-e-che-stimola-laccoppiamento-15047989.html

Scoperto l’ormone alla base dell'appetito e che stimola l’accoppiamento

Scoperto l’ormone alla base dell'appetito e che stimola l’accoppiamento

Gli scienziati dell’Università della California di San Diego studiano i moscerini da anni e ora hanno scoperto una molecola che viene rilasciata nel loro... 11.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-11T23:00+0100

2022-02-11T23:00+0100

2022-02-11T23:00+0100

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/771/58/7715818_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4e910230fdeeabc6e4068966eb99a271.jpg

Questa ricerca conferma che vi è un legame tra l’alimentazione e l’accoppiamento. Un legame antico ritrovato già negli esseri umani e in tutto il regno animale.Mancava però un tassello, il legame fisiologico diretto tra il consumo di cibo e i comportamenti riproduttivi degli esseri umani e degli animali.I moscerini della frutta ora svelano il loro segreto. I ricercatori hanno scoperto che una molecola rilasciata nel loro intestino, dopo aver pranzato allegramente sulla frutta, li induce altrettanto allegramente a trovarsi un partner.L’ormone responsabile del processo sarebbe l’ormone diuretico 31, altrimenti noto come Dh31.Questa è una molecola di segnalazione, che viene rilasciata dal tratto gastrointestinale della mosca.Questo neuropeptide di tipo messaggero chimico, una volta osservato dai ricercatori ha aperto loro una finestra sulle comunicazioni tra intestino e cervello del moscerino.“Abbiamo trovato il passaggio dall'alimentazione all'accoppiamento e siamo rimasti molto sorpresi dal fatto che una singola molecola avrebbe un'influenza così profonda sulle decisioni comportamentali”, ha rivelato Jing Wang, professore di Neurobiologia presso la Divisione di Scienze Biologiche della Università di California San Diego e autore dello studio, come riportato dall’Agi.“Il nostro studio fornisce una spiegazione meccanicistica di come il neuropeptide Dh31 agisce sul cervello per cambiare la spinta motivazionale di due comportamenti evolutivamente critici”, l’alimentazione e l’accoppiamento.Per giungere alla scoperta, l’Università di San Diego è stata supportata dall’Università della California di Santa Cruz. Insieme, le università hanno usato vari metodi di ricerca, tra cui quello genetico, l’uso della microscopia a tre fotoni e l’uso della fluorescenza imaging.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60