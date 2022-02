Presidente ROC: dubbi sulla tempistica di diffusione dei test anti-doping della Valieva

“Nutro seri dubbi sulle tempistiche intercorse tra il 25 dicembre, quando il campione è stato prelevato a San Pietroburgo, e l'8 febbraio, quando è stato reso pubblico. In conformità con gli standard internazionali del laboratorio WADA (Agenzia internazionale anti-doping), il limite di tempo per il caricamento di un campione è di 20 giorni dal momento in cui è ricevuto dal laboratorio. È strano che il campione abbia viaggiato da San Pietroburgo per quasi un mese. È molto probabile che qualcuno abbia tenuto questo campione fino alla fine della gara olimpica a squadre di pattinaggio artistico ai Giochi Olimpici", ha affermato Pozdnyakov.