https://it.sputniknews.com/20220211/peste-suina-africana-il-consiglio-dei-ministri-approva-un-provvedimento-durgenza-15054767.html

Peste suina africana, il Consiglio dei Ministri approva un provvedimento d’urgenza

Peste suina africana, il Consiglio dei Ministri approva un provvedimento d’urgenza

Su proposta dei ministri Patuanelli e Speranza è stato approvato in consiglio dei ministri il decreto legge per prevenire il diffondersi della malattia. 11.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-11T18:31+0100

2022-02-11T18:31+0100

2022-02-11T18:31+0100

italia

animali

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/827/07/8270780_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bf3c6d34155edb84679d71e1180330e7.jpg

Oggi il consiglio dei ministri, su proposta del ministro Stefano Patuanelli a capo del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto legge finalizzato a prevenire il diffondersi della peste suina africana in Italia.La malattia che è “altamente contagiosa e spesso letale per gli animali ma non trasmissibile agli esseri umani” ha recentemente colpito il Piemonte e la Liguria, regioni nelle quali sono stati trovati 28 cinghiali infetti.Il provvedimento prevede l'attuazione dei Piani Regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della malattia e la nomina di un commissario straordinario per la gestione dell'emergenza oltre all'obbligo per chiunque trovi esemplari di cinghiali feriti o deceduti di denunciarne il ritrovamento all'ASL di competenza.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, animali