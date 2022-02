https://it.sputniknews.com/20220211/pechino-2022-short-track-delusione-per-arianna-fontana-cade-nel-finale-15052056.html

Pechino 2022, short track: delusione per Arianna Fontana, cade nel finale

Delusione cocente nello short track per la pluricampionessa olimpica Arianna Fontana, che cade nell’ultimo giro, risucchiata dalla bagarre tra atlete alla... 11.02.2022, Sputnik Italia

Cadono in due e le altre tre si spartiscono il podio sulla distanza dei mille metri. Sfuma così la possibilità dell’11a medaglia olimpica per la Fontana, che torna a casa comunque medagliata.Per la cronaca, lo short track 1.000 metri femminile è stato vinto dall'olandese Suzanne Schulting, che non aveva brillato sulla distanza più corta dei 500 metri, argento per la cinese Choi Min-jeong e bronzo per la belga Hanne Desmet, staccata, ma che si è ritrovata la medaglia al collo per la caduta delle altre due atlete.Arianna Fontana in precedenza aveva vinto la medaglia d’oro nei 500 metri donne dello short track e l’argento nella staffetta mista.Quest’oggi, l’Italia ha portato comunque a casa due bronzi, uno nel pattinaggio di velocità sui 10mila metri con Ghiotto e l’altro nel Biathlon 7,5 Km con Wierer.Il medagliere resta quindi a 10 medaglie.

