Pechino 2022: Davide Ghiotto bronzo nei 10mila pattinaggio, bronzo Biathlon per Dorothea Wierer

Pechino 2022: Davide Ghiotto bronzo nei 10mila pattinaggio, bronzo Biathlon per Dorothea Wierer

11.02.2022

La prestazione di Ghiotto è super, trascinato dai primi due fa il record italiano, con 12.45,98.Medaglia d’oro per lo svedese Nils van der Poel, che fa record mondiale con 12.30,74, mentre la medaglia d’argento va al collo dell’olandese Patrick Roest, con 12.44,59.Ieri, sulla distanza dei 5mila metri del pattinaggio di velocità, Francesca Lollobrigida ha conquistato un quarto posto che vale una medaglia. Ha stracciato il record italiano di specialità, abbassandolo di 13 secondi e portandosi sotto il muro dei 7 minuti a 6.51.Nel Biathlon è bronzo anche per Dorothea Wierer. Un bronzo storico, è la prima volta che un'altela italiana sale sul podio del biathlon femminile.Dorothea è giunta terza nella competizione dei 7,5 chilometri, superata dalla norvegese Roeiseland e alla svedese Oeberg.La Wierer è stata perfetta al poligono, dove non ha sbagliato un colpo e lo ha fatto in modo molto rapido. La campionessa della Polizia di Stato ha vinto grazie alla velocità impressa ai suoi sci.Con le due nuove medaglie olimpiche, l'Italia sale a 10 medaglie alle Olimpiadi di Pechino 2022.

