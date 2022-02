https://it.sputniknews.com/20220211/olanda-dal-18-febbraio-via-alle-restrizioni-dovute-al-covid-15049095.html

Olanda, dal 18 febbraio via alle restrizioni dovute al Covid

A partire dal 18 febbraio, nei Paesi Bassi verranno revocate gran parte delle restrizioni anti-Covid; riapriranno ristoranti, cinema e stadi. 11.02.2022, Sputnik Italia

Il ministro della Salute olandese, Ernst Kuipers, ha annunciato, in una lettera al Parlamento, che a partire dal 18 febbraio è intenzione del governo olandese di revocare la gran parte delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. Via libera quindi alle aperture senza limitazioni per cinema, stadi e ristoranti, quest'ultimi potranno chiudere all'una di notte e non più, come accade ora, alle 22.Ora la palla passa ai consulenti scientifici del governo, che martedì prossimo sono chiamati ad esprimersi sulla proposta. A seguire, nei Paesi Bassi dovrebbero essere poi revocate tutte le altre restrizioni ancora in vigore.

