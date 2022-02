Non solo Romania: Nato vuole schierare gruppi tattici di combattimento in altri paesi sul Mar Nero

"Abbiamo già rafforzato la nostra presenza, ma stiamo valutando la possibilità di un ulteriore rafforzamento, compreso il dispiegamento di gruppi tattici di combattimento in Romania, ma non solo, anche in altri paesi della regione del Mar Nero", ha affermato il numero uno della Nato, in una conferenza stampa presso la base militare Mihail Kogalniceanu, in Romania.