Mascherine, all’aperto non serve più: ecco dove si devono ancora usare

Dopo lunghi mesi, decade l'obbligo di usare le mascherine all’aperto. A partire da venerdì 11 febbraio si potrà liberamente circolare in strada, nelle piazze e... 11.02.2022, Sputnik Italia

Alcune limitazioni, però, restano, è ancora presto per lasciare la mascherina a casa. L'obbligo di usare la mascherina rimane attuale per i locali al chiuso e anche all'aperto, ma solo nelle situazioni di assembramento.Ad esempio, se ci si trova in una piazza non molto affollata, la mascherina non serve, ma se la stessa piazza è affollata, quindi esiste un assembramento, allora sarà necessario indossare la protezione.L’obbligo di mascherina all’aperto decade in tutta Italia, ma non in Campania, dove il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, mercoledì 9 febbraio si è affrettato a firmare una sua ordinanza, che scavalca quella del ministro della Salute, per continuare ad usare la mascherina all’aperto.Mascherina al chiusoResta l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso in tutti i luoghi, eccetto le abitazioni private.Inoltre, si ricorda che fino al 31 marzo sarà obbligatorio portare la mascherina con sé. Questa è la data del termine dello stato d'emergenza sanitaria, che ormai si protrae da fine gennaio 2020.Dopo tale data si vedrà, ma è plausibile che una nuova normativa estenda l’obbligo della mascherina al chiuso almeno fino all’estate, come ha suggerito il professore Walter Ricciardi all’Adnkronos.

