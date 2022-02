https://it.sputniknews.com/20220211/macron-a-mosca-ha-rifiutato-il-test-covid-per-paura-che-i-russi-mettano-le-mani-sul-suo-dna-15045808.html

Macron a Mosca ha rifiutato il test Covid per paura che i russi "mettano le mani" sul suo DNA

Macron a Mosca ha rifiutato il test Covid per paura che i russi "mettano le mani" sul suo DNA

Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato a Mosca lunedì, dove ha tenuto cinque ore di colloqui con il presidente russo Vladimir Putin. 11.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-11T12:18+0100

2022-02-11T12:18+0100

2022-02-11T12:18+0100

francia

russia

emmanuel macron

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/14990255_0:110:3233:1928_1920x0_80_0_0_03a783ad622db23c953676b7cbe348c5.jpg

Il presidente francese Emmanuel Macron ha rifiutato di sottoporsi a un test Covid, dopo essere arrivato a Mosca per un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha riferito Reuters citando fonti del entourage di Macron.La pubblicazione ha osservato che al presidente francese è stata offerta la possibilità di fare un test PCR per avvicinarsi a Putin o di osservare le precauzioni di distanziamento sociale. Macron ha scelto quest'ultima opzione, presumibilmente per la preoccupazione che i suoi campioni di DNA sarebbero finiti nelle mani di medici russi.Alla fine, i negoziati si sono svolti attorno ad un tavolo lungo 4 metri, suscitando speculazioni sul fatto che ciò potrebbe stare ad indicare relazioni fredde tra Russia e Occidente.Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, oggi ha confermato che Emmanuel Macron ha rifiutato di sottoporsi al test PCR COVID-19 prima del suo incontro con il presidente russo Vladimir Putin, ed è questa la motivazione per cui i presidenti sono stati tenuti a distanza.Allo stesso tempo, il portavoce del Cremlino ha precisato che la decisione di far sedere i due presidenti ai lati opposti di un tavolo di quattro metri non è una decisione politica e non ha influito sui colloqui.Mosca ha compreso la posizione francese ed è stata guidata dalla necessità di garantire la sicurezza di Putin durante l'incontro.I colloqui tra Putin e Macron si sono tenuti a Mosca il 7 febbraio. Durante l'incontro, i presidenti hanno discusso della situazione in Ucraina e delle garanzie di sicurezza della Russia.Secondo il presidente francese, i due capi di Stato sono riusciti a trovare un punto d’incontro sull'Ucraina e hanno deciso di scambiarsi una telefonata subito dopo i suoi colloqui tra Macron ed il presidente ucraino Volodymyr Zelensky previsti a Kiev per martedì scorso.

francia

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francia, russia, emmanuel macron, vladimir putin