Leone marino a spasso su un'autostrada della California - Video

Leone marino a spasso su un'autostrada della California - Video

L’animale vagava lungo un'autostrada della California, a diversi chilometri di distanza dalla costa più vicina. Una volta salvato, è stato poi riportato in... 11.02.2022, Sputnik Italia

Il leone marino è stato trovato lo scorso 7 gennaio lungo la statale 94, a San Diego, California. Prontamente catturato, è stato messo in salvo dal SeaWorld San Diego Rescue Team.I soccorritori hanno riferito che l’animale si trovava a più di dieci chilometri di distanza dalla costa più vicina.Dopo oltre un mese di cure e di riabilitazione, il leone marino è stato finalmente rilasciato nell'oceano mercoledì scorso.Al leone marino è stata applicata una targhetta su di una pinna, al fine di poterlo identificare in futuro, qualora si dovesse di nuovo trovare in una situazione d'emergenza.

