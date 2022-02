https://it.sputniknews.com/20220211/leader-occidentali-ue-e-nato-decidono-di-raddoppiare-gli-sforzi-diplomatici-sullucraina-15057649.html

Leader occidentali, Ue e Nato decidono di raddoppiare gli sforzi diplomatici sull'Ucraina

I leader di Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Polonia, Romania, Francia, Germania, Ue e Nato hanno concordato di raddoppiare i loro sforzi diplomatici... 11.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-11T20:40+0100

Allo stesso tempo Johnson ha detto ai suoi interlocutori di temere per la sicurezza dell'Europa nelle circostanze attuali. Sicurezza e tensioni sull'UcrainaL'Occidente continua ad accusare la Russia di "ammassare le truppe" vicino al confine con l'Ucraina e afferma che Mosca intende "invadere" il suo vicino. La Russia ha più volte sottolineato di non minacciare nessuno e che le affermazioni d'"invasione" sono a dir poco provocazioni.Allo stesso tempo, il rafforzamento militare della Nato nell'Europa orientale, sullo sfondo della presunta "invasione", solleva preoccupazioni per la sicurezza a Mosca, ha sottolineato il Cremlino, che chiede che l'Occidente fornisca garanzie legali, affinché l'Alleanza Atlantica non si espanda verso est o non dispieghi armi offensive in Europa orientale.Nel corso delle ultime settimane, la Russia ed i Paesi occidentali sono stati impegnati in un teso dialogo sulla sicurezza.

