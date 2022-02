https://it.sputniknews.com/20220211/labrador-fa-yoga-e-diventa-una-star-sui-social---video-15031914.html

Labrador fa yoga e diventa una star sui social - Video

Insieme alla sua proprietaria, il cane ha eseguito perfettamente ben sei pose yoga. 11.02.2022, Sputnik Italia

Magnus, questo il nome del labrador, è diventato una vera e propria star su Tik Tok; il suo video, in cui realizza perfettamente ben sei posizioni yoga, ha avuto ben 2,7 milioni di visualizzazioni.Magnus è ormai una star dei social e può contare su più di due milioni di appassionati follower sui suoi profili TikTok e Instagram.Il cane sarebbe dovuto diventare una guida per non vedenti, ma alla fine del suo percorso di addestramento è cambiato in direzione della terapia per bambini ed adulti, e ora è una celebrità sui social.

