Il Cremlino esprime solidarietà e sostegno alla pattinatrice artistica Kamila Valieva

Il Cremlino esprime solidarietà e sostegno alla pattinatrice artistica Kamila Valieva

Mosca sostiene completamente la pattinatrice russa Kamila Valieva, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. 11.02.2022

2022-02-11T14:33+0100

2022-02-11T14:33+0100

2022-02-11T14:33+0100

Mosca è convinta che ci sia stato un malinteso, ha affermato il portavoce del presidente russo, aggiungendo che l'Agenzia internazionale anti-doping (WADA) e il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) stanno affrontando la controversia relativa al test a cui la Valieva si è sottoposta a fine dello scorso dicembre.Secondo una dichiarazione dell'Agenzia internazionale di test (ITA), "una provetta dell'atleta è stata raccolta sotto l'autorità di controllo dell'Agenzia russa anti-doping (RUSADA) il 25 dicembre 2021, durante i Campionati russi di pattinaggio artistico a San Pietroburgo. Il laboratorio accreditato WADA di Stoccolma, in Svezia, ha riferito che il campione aveva evidenziato la positività ad una sostanza vietata, la trimetazidina... l'8 febbraio 2022". La trimetazidina è un farmaco per il cuore vietato, ha aggiunto l'ITA.Il 9 febbraio, la Commissione Disciplinare Anti-doping della RUSADA ha revocato la sospensione provvisoria della pattinatrice, consentendole di continuare la sua partecipazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino.Kamila Valieva è l'attuale campionessa russa ed europea di pattinaggio artistico e detiene record mondiali sia nel programma corto che in quello libero. Durante la sua esibizione con la nazionale russa alle Olimpiadi di Pechino, lunedì, la 15enne Valieva ha ricevuto 90,18 punti, battendo il record olimpico. Nel programma libero, ha eseguito un quadruplo salchow, nonché un quadruplo toe-loop, con una combinazione con triplo toe-loop, guadagnando 178,92 punti e diventando la prima pattinatrice artistica femminile nella storia ad atterrare con un salto quadruplo del genere ai Giochi Olimpici.

