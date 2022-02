https://it.sputniknews.com/20220211/grillo-il-condom-a-protezione-del-movimento-5-stelle-15050738.html

Grillo, il "condom" a protezione del Movimento 5 Stelle

Grillo, il "condom" a protezione del Movimento 5 Stelle

“Mi usano un po' come condom per la protezione del Movimento, e quindi devo dire che inizia bene e finirà ancora meglio”, ha detto Beppe Grillo questa mattina... 11.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-11T17:32+0100

2022-02-11T17:32+0100

2022-02-11T17:32+0100

m5s

beppe grillo

Grillo è a Roma, dopo l’incontro di ieri con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, per risolvere i problemi del Movimento 5 Stelle, il cui capo politico e nuovo statuto sono stati sospesi dal tribunale di Napoli, dopo il ricorso di alcuni sostenitori del partito politico stesso.Forse per provare a sfuggire ai cronisti, l’incontro tra Grillo e Conte previsto ieri pomeriggio si è invece svolto la sera.Un incontro presso lo studio di un notaio e alla presenza dei legali.Prima di questo incontro, Beppe Grillo aveva incontrato Luigi Di Maio, ministro degli Esteri ed ex membro del Comitato di garanzia, un organo ora decaduto a seguito dell’ordinanza del Tribunale partenopeo.Grillo ha incontrato anche i capigruppo al Senato e alla Camera, Davide Crippa e Mariolina Castellone.Conte pronto a fondare il suo partito?Le voci di una mancata intesa tra Conte e Grillo si erano diffuse ieri nel pomeriggio. Alcuni contiani erano pronti a scommettere che il loro Giuseppe Conte fosse ormai pronto allo strappo definitivo e a costituire un suo partito personale.

