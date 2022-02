https://it.sputniknews.com/20220211/governo-da-il-via-alla-privatizzazione-di-ita-15053319.html

Governo dà il via alla privatizzazione di Ita

Discussa oggi durante il consiglio dei ministri la privatizzazione di Ita, approntato il decreto firmato da Mef e Mise che individua le modalità di cessione... 11.02.2022, Sputnik Italia

Al termine dell'odierno consiglio dei ministri il ministro dell'economia Daniele Franco ha dichiarato in conferenza stampa, ripreso da ANSA, che sono state discusse le modalità di vendita di Ita Airways.Pare dunque che il Governo almeno nella prima fase della vendita si riserverà una quota di minoranza che dovrebbe aggirarsi intorno al 30 per cento.Per quanto riguarda la vendita delle quote il ministro Franco ha poi concluso dicendo che: "Abbiamo dei soggetti interessati".

