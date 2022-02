https://it.sputniknews.com/20220211/giornata-mondiale-delle-donne-e-delle-ragazze-nella-scienza-15044945.html

Giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza

Giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza

L'11 febbraio è la Giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza. Una giornata per sensibilizzare sulla presenza delle donne nei laboratori di...

La giornata è stata istituita 7 anni fa dalle Nazioni Unite e si celebra l’11 febbraio.Una giornata per ricordare i condizionamenti sociali, che allontanano, in alcuni paesi del mondo, le donne dalla scienza.Dal 2015 ad oggi molto è stato fatto, ma resta ancora lontano l’obiettivo della pari presenza di uomini e donne nella scienza.Le donne nella ricerca scientifica rappresentano il 33% del totale, scrive l’Onu in un comunicato ufficiale su Un Women.Inoltre, le donne ricevono meno fondi per la ricerca rispetto agli uomini e hanno meno probabilità di essere promosse.Anche nel settore privato le donne sono meno presenti nella dirigenza aziendale e nei ruoli tecnici nelle industrie tecnologiche e rappresentano solo il 22% dei professionisti che lavorano nell'intelligenza artificiale e il 28% dei laureati in ingegneria.“Queste clamorose sottorappresentazioni limitano la nostra capacità di trovare soluzioni inclusive e sostenibili ai problemi moderni e di costruire una società migliore per tutti”, afferma l’Onu.

