Freedom Convoy, la provincia canadese dell'Ontario dichiara lo stato di emergenza

Freedom Convoy, la provincia canadese dell'Ontario dichiara lo stato di emergenza

2022-02-11T18:47+0100

2022-02-11T18:47+0100

2022-02-11T18:47+0100

La provincia canadese dell'Ontario ha dichiarato lo stato di emergenza mentre decine di camionisti protestano contro l'obbligo vaccinale per il COVID-19, ha affermato il premier dell'Ontario Doug Ford. Aggiungendo, inoltre, che saranno inflitte multe fino a 100.000 dolari, circa 90 mila euro, arrivando ad infliggere fino a un anno di carcere ai manifestanti per il mancato rispetto degli ordini del governo.Intanto in Francia, ispirati dai camionisti canadesi che hanno bloccato la capitale Ottawa, anche quelli francesi si sono messi in moto, partendo mercoledì da diverse località con l'obiettivo di convergere su Parigi.A tal proposito giovedì le autorità di Parigi hanno emesso un ordine che vieta le manifestazioni del 'Freedom Convoy' in stile canadese durante il fine settimana, tale divieto durerà dall'11 al 14 febbraio e per dissuadere i manifestanti sono state decise sanzioni di circa 40 mila euro ed il rischio di una condanna fino a due anni di carcere.L'ondata di proteste in tutto il Canada è iniziata a gennaio, con decine di migliaia di camionisti e altri manifestanti che convergevano a Ottawa per esprimere una forte opposizione ai mandati sui vaccini. Da allora la protesta si è evoluta in una manifestazione anti-governativa.A febbraio, il movimento Freedom Convoy ha iniziato a diffondersi in Europa, con la Francia in prima linea a causa del crescente malcontento pubblico sulle politiche sanitarie del governo, sui prezzi del carburante e sull'aumento generale del costo della vita.

