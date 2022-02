https://it.sputniknews.com/20220211/fine-vita-lasur-delle-marche-da-lok-al-farmaco-per-il-suicidio-assistito-di-mario-15047222.html

Fine vita, l'Asur delle Marche dà l'ok al farmaco per il suicidio assistito di Mario

Fine vita, l'Asur delle Marche dà l'ok al farmaco per il suicidio assistito di Mario

Il Tiopentone sodico viene individuato come il medicinale "idoneo a garantire una morte rapida e indolore” dal gruppo tecnico multidisciplinare dell'Asur marchigiana che ha studiato il caso di Mario, camionista tetraplegico da oltre 10 anni, che ha ottenuto l'autorizzazione per il suicidio assistito.

2022-02-11T17:06+0100

2022-02-11T17:06+0100

2022-02-11T17:06+0100

italia

eutanasia

suicidio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/677/96/6779636_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_e958193da972b470697a6e6fb43df06c.jpg

Il Gruppo tecnico multidisciplinare dell’Asur marchigiana ha dato il via libera all’utilizzo del Tiopentone sodico per il suicidio assistito di Mario, il camionista 43enne che lo scorso novembre aveva ottenuto l’autorizzazione per accedere ad un farmaco letale, in applicazione della sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale.Con l’individuazione del medicinale da somministrare, anche l’iter viene accelerato, mentre alla Camera, la prossima settimana, riprenderà la discussione sul disegno di legge sul suicidio assistito.In alternativa, nella relazione di 15 pagine che analizza il caso di Mario, viene indicato il Propofol, che però, sottolinea la commissione “mostra numerose criticità rispetto al Tiopentone”. “L’effetto letale del Propofol – si legge ancora nel documento - può essere raggiunto solo somministrando più flaconi in quantità complessivamente più elevata del Tiopentone e con necessità d'intervento di terzi”. Si tratterebbe, quindi, non più di suicidio assistito, ma di eutanasia vera e propria.Un’altra opzione individuata è quella della “sedazione palliativa profonda conseguente al rifiuto alle cure”. Una strada possibile, secondo i medici, ma “non rapida”. “In tale ipotesi – sottolineano quindi i componenti del gruppo tecnico - deve essere tenuta in considerazione la comprensibile ulteriore sofferenza che i familiari di Mario proverebbero nella prolungata attesa dell’evento morte del proprio congiunto”.A plaudere all’intervento dei tecnici dell’Asur delle Marche è l’Associazione Luca Coscioni, che ha assistito Mario nella sua battaglia legale iniziata 15 mesi fa.“Sarebbe ora grave – vanno avanti in una nota, citata dall’Ansa - se il Parlamento insistesse a voler approvare delle norme, come quelle in discussione alla Camera, che restringono, invece che ampliare, le regole già definite dalla Corte costituzionale”. L’appello, quindi, è quello “tenere il referendum sul fine vita".

https://it.sputniknews.com/20211123/svolta-sul-suicidio-assistito-in-italia-arriva-il-via-libera-per-un-uomo-tetraplegico-di-43-anni-13875649.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

italia, eutanasia, suicidio