Etna, spettacolare eruzione nella notte

Dal cratere Sud-Est del vulcano si è sprigionata una nube lavica alta 8 km e visibile fin dalle isole Eolie. 11.02.2022, Sputnik Italia

L’Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia (INGV) ha registrato ieri notte il picco dei processi vulcanici intorno alle ore 22, per poi lentamente decrescere in intensità intorno alla mezzanotte.Il cratere Sud-Est del vulcano ha emesso una nube lavica alta circa 8 km e visibile fin dalle isole Eolie, le sorgenti dell’eruzione sono state localizzate dall’INGV ad una quota di circa 3000 metri sul livello del mare.L’Istituto di vulcanologia ha poi emesso un’allerta per il volo di colore rosso, anche se questo non ha comunque inciso sul funzionamento dell’Aeroporto di Catania.

2022

italia, sicilia, etna, eruzione vulcanica