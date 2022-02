https://it.sputniknews.com/20220211/direttore-generale-oms-fase-acuta-della-pandemia-potrebbe-finire-entro-meta-anno-15055155.html

Direttore generale OMS: "Fase acuta della pandemia potrebbe finire entro metà anno"

Direttore generale OMS: "Fase acuta della pandemia potrebbe finire entro metà anno"

Tedros Ghebreyesus, il direttore generale dell'OMS, ha dichiarato che la fase acuta della pandemia potrebbe finire entro metà anno se il 70% della popolazione... 11.02.2022, Sputnik Italia

In un briefing in Sud Africa Tedros Ghebreyesus, il direttore generale dell'OMS, ha dichiarato che la fase acuta della pandemia potrebbe finire entro metà anno se il 70% della popolazione mondiale si vaccinasse.Ad oggi in tutto il mondo la pandemia da coronavirus Covid-19 ha causato 5.811.801 milioni di morti e 407.389.708 milioni di persone contagiate, e nella classifica dei contagi nel mondo l'Italia occupa la nona posizione con 11.923.631 contagiati e 150.221 mila morti.Il direttore generle dell'OMS si trova in Sud Africa in questi giorni per discutere i progressi necessari per rendere l'Africa autosufficiente nella produzione di vaccini contro il COVID-19.

