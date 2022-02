https://it.sputniknews.com/20220211/dimmi-che-musica-ascolti-e-ti-diro-chi-sei-studio-correla-gusti-musicali-e-personalita-15056400.html

Dimmi che musica ascolti e ti dirò chi sei, studio correla gusti musicali e personalità

Dimmi che musica ascolti e ti dirò chi sei, studio correla gusti musicali e personalità

Secondo un recente studio dell'Università di Cambridge i nostri gusti musicali possono dire molto sulla nostra personalità. 11.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-11T22:46+0100

2022-02-11T22:46+0100

2022-02-11T22:46+0100

musica

costume, società e curiosità

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/19/10461377_0:0:1415:796_1920x0_80_0_0_9325a92ba072f3ec243e2fe898df399f.jpg

I ricercatori dell'Università di Cambridge guidati dal dottor David Greenberg, nel loro studio che ha messo in correlazione gusti musicali e tratti del carattere, coinvolgendo nella ricerca più di 350.000 persone provenienti da oltre 50 paesi, hanno scoperto che la relazione tra i gusti musicali e la personalità è universale.Ad esempio, gli estroversi di tutto il mondo si ritroveranno nella canzone di Ed Sheeran 'Shivers', metre i nevrotici in Smells like Teen Spirit dei Nirvana.La ricerca ha scoperto, inoltre, come le persone usino la musica in modi diversi: alcuni per trarne una sorta di sollievo, altri per cambiare il proprio umore.Secondo lo studio anche i fattori climatici potrebbero influenzare i gusti musicali, nelle persone che vivono nei climi più caldi è stato infatti evidenziato come le loro preferenze vadano in direzione di una musica più ritmica e ballabile.Nella società attuale le persone usano la musica per definire la propria personalità e quindi in definitiva, sostiene lo studio, è possibile utilizzare la musica per combattere la divisione sociale.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

musica, costume, società e curiosità