De Luca definisce la Meloni "irresponsabile" per non aver vaccinato sua figlia

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si scaglia contro Giorgia Meloni e Matteo Salvini che non hanno vaccinato i loro figli nella fascia 5 –... 11.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-11T20:15+0100

2022-02-11T20:15+0100

2022-02-11T20:15+0100

De Luca, che in Campania ha imposto la mascherina all’aperto con una sua personale ordinanza per aggirare la disposizione del ministro Speranza, considera “francamente irresponsabili” le dichiarazioni del leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sul no al vaccino Covid-19 per la figlia.L’anatema di De Luca alla Meloni arriva durante il solito monologo del venerdì, in diretta Facebook.De Luca a favore della mascherina all’apertoCon l’ordinanza del 9 febbraio scorso De Luca ha prorogato in Campania l’uso della mascherina all’aperto, anche se in Italia da oggi non la si usa più.“È preferibile fare un gesto di prudenza, saltare un po' il periodo di Carnevale, mantenerci tranquilli per evitare di far riaccendere il contagio. Stiamo più tranquilli tutti quanti. Teniamo conto che siamo la regione a più alta densità abitativa d'Italia e dunque è bene avere un elemento di prudenza in più”.

