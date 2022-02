https://it.sputniknews.com/20220211/creato-speciale-fissativo-per-mascherine-mediche-si-attacca-al-viso-e-da-maggiore-protezione-15037217.html

Creato speciale fissativo per mascherine mediche: si attacca al viso e dà maggiore protezione

Creato speciale fissativo per mascherine mediche: si attacca al viso e dà maggiore protezione

11.02.2022

società

coronavirus nel mondo

Con una particolare accortezza, anche le comuni mascherine chirurgiche possono aumentare la loro efficacia protettiva, raggiungendo il livello delle mascherine N95. I ricercatori statunitensi hanno capito che serve solo indossare uno speciale fissaggio.I respiratori medici N95 sono rinomati per le loro proprietà protettive. Chiudono saldamente le aree del naso e della bocca, hanno morsetti speciali e sono costituiti da cinque strati. La loro efficacia nel proteggere dalle goccioline di saliva contenenti particelle di virus è stata scientificamente dimostrata. Tuttavia, hanno il difetto di essere molto più costosi delle mascherine chirurgiche tradizionali.In questo contesto, gli scienziati si sono chiesti se fosse possibile escogitare un metodo per migliorare le proprietà protettive delle mascherine convenzionali, senza gravare sui costi. Il problema di questi dispositivi di protezione individuale è che non si adattano perfettamente al viso, per questo le microgoccioline di saliva, contenenti particelle di virus, fuoriescono attraverso i fori.I ricercatori americani della Rice University hanno proposto un modo piuttosto primitivo, ma efficace, per migliorare l'efficacia delle mascherine mediche: uno speciale fissaggio in elastomero, che viene attaccato al viso sopra la mascherina stessa. Nell'ambito del loro lavoro, hanno utilizzato diversi manichini con caratteristiche strutturali diverse per testare fissatori di forma diversa.

