Covid, ecco quanto possono durare gli anticorpi nei guariti e nei vaccinati

Per i ricercatori dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino i guariti avrebbero una immunità più duratura. Ma avvertono: "I vaccini restano fondamentali".

Gli anticorpi dei guariti dal Covid potrebbero durare anni, o comunque più di quelli prodotti dal vaccino. Questo non significa che è meglio infettarsi che vaccinarsi, visto che il vaccino è l’unica arma attualmente in campo per prevenire la malattia grave e considerato i più giovani non sono immuni dal rischio di finire in terapia intensiva o di sviluppare conseguenze fatali.La differenza, come ha spiegato a La Stampa Giovanni Di Pierri, responsabile del Reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino, sta nella “ampiezza della risposta anticorpale”. Il sistema immunitario di chi si ammala, ha spiegato il virologo, ha una “visione globale” del virus, mentre il vaccino stimola la risposta anticorpale soltanto in parte.Uno studio cinese dell’Università di Scienza e Tecnologia di Shenzhen, ricorda Il Giornale, ha mostrato come è comune reinfettarsi con i coronavirus umani da un anno all’altro. Si tratta del classico raffreddore stagionale. Quelli che possono causare patologie più gravi, come Sars e Mers, invece, innescherebbero una reazione più importante, che può estendere la durata degli anticorpi fino a tre anni.In alcuni casi, però, soprattutto negli asintomatici e nelle persone che hanno contratto il virus con sintomi lievi, dopo un anno non c’era più traccia della protezione.La sfida per il futuro, secondo gli esperti, è quindi quella di riuscire a identificare, attraverso la genetica e la medicina di precisione chi detiene una sorta di immunità innata contro il virus. E viceversa, chi è più soggetto a sviluppare la malattia grave per intervenire tempestivamente con la terapia adeguata.

