Covid, ecco i numeri della pillola covid Merck-Pfizer in Italia

Ecco i dati anche delle pillole anti covid-19 prodotte da Merck e Pfizer, al 10 febbraio risultano in totale 5.348 i pazienti avviati al trattamento a casa con... 11.02.2022, Sputnik Italia

I dati sono forniti dal report dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa sul monitoraggio degli antivirali per la terapia della Covid-19. Lagevrio (PfizeR) è stata prescritta in 218 strutture, Paxlovid in 29 ospedali o affini.Calano le prescrizioni di Lagevrio: 1.201, in media oltre 171 al giorno, pari al 9,22% in meno rispetto alla media giornaliera della settimana precedente (189).Il numero più alto di trattamenti avviati con la pillola di Merck dall'apertura del monitoraggio è quello del Lazio (764), mentre all'altro estremo risulta la Basilicata che non ne somministra.Negli ultimi 7 giorni ad aver fatto più prescrizioni di molnupiravir è stato il Lazio (215, media giornaliera +6,97%), seguito dalla Liguria (133, -11,33%) e dalla Puglia (111, +14,43%).Per il remdesivir, al 9 febbraio risultano in totale 2.598 pazienti non ospedalizzati per i quali è stato avviato un trattamento con questa molecola (spiccano l'Emilia Romagna e la Lombardia con 642 e 551 rispettivamente) e 83.398 pazienti ricoverati in ospedale trattati col medicinale.Mentre per quanto riguarda il trattamento precoce con remdesivir, nello stesso periodo le prescrizioni sono state 527, con una media giornaliera di circa 75, il 17,27% in meno rispetto ai 7 giorni precedenti (91).

