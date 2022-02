https://it.sputniknews.com/20220211/covid-da-sangue-e-saliva-si-puo-prevedere-quanto-sara-grave-la-malattia-15039745.html

Covid, da sangue e saliva si può prevedere quanto sarà grave la malattia

Uno studio di Humanitas ha individuato dei marcatori presenti nel sangue e nella saliva che consentono di prevedere il livello di gravità della malattia nei pazienti positivi al Covid.

Due metaboliti, il mioinositolo e l’acido acetico 2 pirrolidinico, e una proteina presente nel sangue, la chitinasi 3-L1, possono essere delle spie affidabili sull'evoluzione più o meno grave della malattia provocata dal Covid-19.A dimostrarlo sono stati i ricercatori di Humanitas, coordinati dal capo del Laboratorio di immunologia delle mucose e microbiota dell’istituto, Maria Rescigno, in uno studio pubblicato sulla rivista di gastroenterologia Gastro Hep Advances.I metaboliti presi in esame, ha spiegato la dottoressa, “si correlano con alcuni gruppi di batteri del microbiota salivare”, che ha “un ruolo importante nell'infezione perché prepara il sistema immunitario e può avere attività anti-microbiche”.Il lavoro dell’equipe, composta anche dal responsabile del pronto soccorso, Antonio Voza, e dalla responsabile del centro vaccinale di Humanitas, Elena Azzolini, potrebbe portare alla messa a punto di un test diagnostico per capire in anticipo che tipo di evoluzione avrà la malattia ed individuare di conseguenza la strategia terapeutica più efficace.Uno strumento utile anche oltre il Covid, per gestire patologie di cui è difficile prevedere il decorso.

