Corea del Sud, 4 morti e almeno 4 feriti per l'esplosione in una fabbrica a Yeosu

Un'esplosione ha scosso la fabbrica petrolchimica Yeochun NCC Co., nella città portuale di Yeosu, nel meridione della Corea del Sud, intorno alle 9:26, ora... 11.02.2022, Sputnik Italia

Si ritiene che almeno otto persone si trovassero nella fabbrica al momento dell'esplosione. Quattro sono morte e le altre quattro sono rimaste ferite e sono state ricoverate in un ospedale locale, riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap.Le autorità competenti ritengono che l'esplosione della fabbrica di Yeochun NCC Co. sia avvenuta durante un test del sistema di scambio termico degli stabilimenti.La causa ufficiale dell'incidente rimane sotto inchiesta.Yeochun NCC, noto anche come YNCC, produce e vende numerosi prodotti chimici industriali importanti e altamente tossici, tra cui benzene, propilene, etilene, toluene, xilene e stirene monomero.

