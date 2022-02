https://it.sputniknews.com/20220211/clan-casamonica-confische-per-oltre-20-milioni-15043887.html

Clan Casamonica, confische per oltre 20 milioni

Clan Casamonica, confische per oltre 20 milioni

La confisca, eseguita dalla divisione anticrimine della questura di Roma, in ottemperanza del provvedimento di sequestro dei beni disposto Tribunale Sezione Misure di Prevenzione, riguarda una serie di proprietà ed attività per un valore pari ad oltre 20 milioni di euro.Sono state confiscate tre ville, di cui due con piscina e appartamenti dislocati tra Roma e la provincia; 5 società, 2 società di persone e 1 ditta individuale, e infine anche alcuni complessi aziendali, tra cui una stazione di servizio con bar tabacchi incluso, a San Cesareo, in provincia di Roma, e un ulteriore bar tabacchi sempre in provincia di Roma, ma questa volta nel paese di Montecompatri.Le confische hanno interessato anche svariati oggetti di lusso.Ricordiamo che per gli appartenenti al clan dei Casamonica il G.U.P. presso il Tribunale di Roma ha emesso sentenza di condanna nei confronti di Guerrino Casamonica (10 anni e due mesi) e di Cristian Casamonica (8 anni), riconoscendo, inoltre, il clan Casamonica come associazione a delinquere di stampo mafioso implicata in estese attvità di usura, estorsione ed intestazione fittizia di beniNei confronti di Giuseppe Casamonica è invece in corso il dibattito penale presso i Tribunale di Roma.

