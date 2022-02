https://it.sputniknews.com/20220211/caro-carburante-implacabile-benzina-a-2-euro-e-record-15044454.html

Caro carburante implacabile, benzina a 2 euro: è record

Caro carburante implacabile, benzina a 2 euro: è record

Il caro benzina è implacabile. In alcune città italiane il costo della benzina ha raggiunto i 2 euro al litro. 11.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-11T10:47+0100

2022-02-11T10:47+0100

2022-02-11T10:47+0100

economia

carburante

benzina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/15009669_804:843:2185:1620_1920x0_80_0_0_5e94112d99515df1c5b13f6153b9b60d.jpg

Superato anche il record di prezzo medio del 2012, quando la benzina costava in media 1,786 euro e il diesel 1,705 euro al litro.L’aumento ulteriore potrebbe costare mediamente 400 euro a famiglia, secondo le associazioni dei consumatori, come riporta il Corriere di Milano.Questi alti costi della benzina rischiano di essere un salasso insostenibile, ora che si ritorna alla quasi normalità del lavoro in presenza. Al mattino bisogna prendere l’auto per raggiungere il posto di lavoro, per chi non può servirsi dei mezzi di trasporto pubblico.Il problema è l’aumento di richiesta di carburante, a cui non sta corrispondendo un adeguato aumento della produzione di petrolio.Come difendersi dal caro benzina?Per difendersi dal caro benzina e dal caro diesel, non resta che affidarsi ai comparatori online, che offrono un servizio prezioso d'informazione sui prezzi dei carburanti nelle singole stazioni vicino a noi.Ovviamente, le pompe bianche sono quelle che hanno i prezzi migliori, ma anche alcuni self-service delle compagnie petrolifere riescono ad offrire prezzi bassi. Basta solo volersi mettere la benzina da soli.Gestori a rischio chiusuraIl paradosso è che il caro carburante non favorisce i gestori dei distributori di carburante, per questi il guadagno per ogni litro versato nei serbatoi dei clienti è sempre lo stesso.Così il Corriere di Milano racconta che c’è chi medita di chiudere, mentre altri sostengono l’attività grazie alla presenza dell’autolavaggio: i clienti lavano l’auto e poi fanno rifornimento.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, carburante, benzina