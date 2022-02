https://it.sputniknews.com/20220211/afghanistan-esplosione-vicino-a-moschea-almeno-1-vittima-e-15-feriti-15051468.html

Afghanistan, esplosione vicino a moschea: almeno 1 vittima e 15 feriti

Afghanistan, esplosione vicino a moschea: almeno 1 vittima e 15 feriti

Un'esplosione presso una moschea nella città afghana di Qala-e-Naw, nella provincia nord-occidentale di Badghis, ha ucciso almeno una persona e ne ha ferite... 11.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-11T19:36+0100

2022-02-11T19:36+0100

2022-02-11T19:36+0100

afghanistan

terrorismo

esplosione

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/10528158_0:166:3500:2135_1920x0_80_0_0_2f0abc9080fd86548c8058e43ae423c4.jpg

L'ordigno esplosivo, piazzato vicino all'ingresso della moschea, è esploso quando i fedeli stavano uscendo dal luogo di culto.Da quando hanno preso il potere nel Paese, i talebani* sono in lotta contro i rappresentanti locali del Daesh**, che si ritiene sia dietro la maggior parte degli attacchi terroristici e delle esplosioni di bombe in Afghanistan.Secondo i talebani, la presenza del Daesh nel Paese è piccola e il movimento è al lavoro per sradicare il gruppo.*Organizzazione soggetta alle sanzioni ONU per terrorismo**Organizzazione estremista terroristica illegale in Russia e in molti altri paesi

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghanistan, terrorismo, esplosione