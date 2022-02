USA, suora 80enne ruba 800mila dollari per andare al casinò: condannata

"Ho peccato, ho infranto la legge e non ho scuse. Ho sbagliato e sono profondamente dispiaciuta per il dolore e la sofferenza che ho causato a così tante persone. Le mie azioni hanno violato i comandamenti, la legge e la sacra fiducia che tanti avevano riposto in me" ha dichiarato la suora di fronte al giudice distrettuale Otis D. Wright II, come riferito dal Los Angeles Times.