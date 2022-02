https://it.sputniknews.com/20220210/usa-ristrutturano-casa-e-trovano-un-tesoro-da-45mila-dollari-nel-pavimento-15035422.html

USA, ristrutturano casa e trovano un 'tesoro' da 45mila dollari nel pavimento

Una coppia si è ritrovata con un tesoro di oltre 45mila dollari (circa 40mila euro), risalente ai primi anni '50, sotto le assi del pavimento, durante i lavori...

A chi non piacerebbe ritrovare un antico oggetto di valore durante i lavori di ristrutturazione in casa? La fortuna ha baciato una coppia di Cleveland, negli Stati Uniti, segnala il Mirror.Pubblicando il suo lavoro sul sito di condivisione di immagini Imgur, un uomo, soprannominato 'Branik12', ha affermato di aver notato qualcosa nascosto in uno dei pannelli di legno tra la parte superiore del seminterrato e la parte inferiore del piano terra, mentre con sua moglie era impegnato nei lavori di ristrutturazione.Si trattava di due piccole valigie, una verde e l'altra grigia: inizialmente, la coppia ha pensato di essersi imbattuta in qualche oggetto da collezione.Branik 12 ha scritto nel suo post, che di recente è diventato di nuovo virale, dopo essere stato pubblicato nel 2016:Non erano però tessere: ciascuna delle valigie conteneva migliaia di dollari in contanti, per la precisione 45mila. Nella prima valigetta ce n'erano 23mila, nell'altra poco meno.Stupefatti dalla sorprendete, e alquanto piacevole, scoperta, i due hanno poi deciso di non lasciarsi andare a spese folli, ma di mettere da parte il loro 'tesoro'.

