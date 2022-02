https://it.sputniknews.com/20220210/usa-gioca-la-data-di-nascita-dei-figli-e-vince-100mila-euro-15024654.html

USA, gioca la data di nascita dei figli e vince 100mila euro

In Carolina del Nord, Stati Uniti, un uomo ha vinto un montepremi di 100.000 euro dopo aver giocato le date di nascita dei figli. 10.02.2022, Sputnik Italia

Louis Paine Jr., 77 anni, questo il nome dell'uomo originario di Fletcher, città della contea di Henderson, in Carolina del Nord, ha dichiarato ai funzionari della North Carolina Education Lottery di aver vinto giocando una combinazione di numeri contenenti le date di nascita dei figli.Paine, un ex insegnante in pensione, si è detto: “sbalordito dalla vincita”.Il suo progetto ora è quello di investire una parte della vincita e di condividere con i suoi famigliari il resto della somma.

