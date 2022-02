https://it.sputniknews.com/20220210/una-particolare-fibra-risulta-molto-efficace-contro-la-pressione-alta-15036105.html

Una particolare fibra risulta molto efficace contro la pressione alta

L'ipertensione è spesso vista dai medici come un presagio di altre malattie gravi, compresi infarto e ictus. Tuttavia, la pressione alta si può ridurre apportando alcuni cambiamenti nella dieta, ad esempio iniziando a mangiare alimenti che combattono non solo l'ipertensione, ma favoriscono l'abbassamento dei livelli di colesterolo.Secondo gli esperti di Blood Pressure UK, ci sono evidenze negli studi che dimostrano che l'assunzione di fibre solubili aiuti a migliorare la pressione sanguigna e i livelli di colesterolo. In particolare, un tipo di fibra come lo psillio è molto utile: il suo consumo può aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiache, ritengono gli esperti.In una ricerca è stato osservato l'abbassamento di colesterolo LDL "cattivo", dopo aver assunto 6 grammi di psillio al giorno per sei settimane. Inoltre, è stato riscontrato che il consumo di questo tipo di fibra aumenta il livello di colesterolo HDL "buono", che aiuta i vasi sanguigni a eliminare quello "cattivo".Inoltre, i ricercatori riferiscono che lo psillio agisce come prebiotico e promuove lo sviluppo di batteri intestinali sani, previene la stitichezza e aiuta a normalizzare i livelli di zucchero nel sangue.

