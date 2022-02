https://it.sputniknews.com/20220210/truth-social-trump-lancera-il-suo-social-network-entro-la-fine-di-marzo-15027422.html

TRUTH Social, Trump lancerà il suo social network entro la fine di marzo

TRUTH Social, Trump lancerà il suo social network entro la fine di marzo

L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, lancerà la propria rete di social media entro la fine di marzo, ha affermato Fox Business, citando fonti che... 10.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-10T07:20+0100

2022-02-10T07:20+0100

2022-02-10T08:19+0100

mondo

donald trump

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/12785145_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_375747e13c8288ad8758b061882be9af.jpg

La rete, denominata TRUTH Social, sarà pienamente operativa entro la data di lancio prevista alla fine del trimestre in corso, afferma il rapporto pubblicato mercoledì.Il Trump Media & Technology Group (TMTG) sta attualmente conducendo i beta test e gli americani potranno presto scaricare l'app e creare un account, afferma il rapporto.La nuova rete di Trump non è ancora pubblica, ma è già disponibile per il preordine nell'Apple App Store.TRUTH Social collaborerà con Rumble, una piattaforma che si sta posizionando come alternativa a YouTube e Amazon Web Services (AWS).Trump ha promesso, la scorsa settimana, che la sua rete combatterà contro la censura Big Tech e proteggerà il diritto alla libertà di parola e d'espressione.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, donald trump