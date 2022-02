https://it.sputniknews.com/20220210/transizione-ecologica-scacchi-legambiente-raggiungere-la-neutralita-con-le-rinnovabili-si-puo-15026913.html

Transizione ecologica, Scacchi (Legambiente): "Raggiungere la neutralità con le rinnovabili si può"

Il presidente di Legambiente Lazio, Roberto Scacchi, intervistato da Sputnik Italia, plaude alla modifica della Costituzione che inserisce la difesa dell'ambiente tra i principi fondamentali della Repubblica, ma avverte: "Ora bisogna andare avanti con una transizione davvero ambientalista".

Dall’ingresso della tutela dell’ambiente nella Costituzione italiana alla transizione ecologica “ambientalista” la strada è ancora lunga. Per il presidente di Legambiente Lazio, Roberto Scacchi, però, la modifica agli articoli 9 e 41 della Carta, che fissa la difesa di biodiversità, ecosistemi e animali tra i principi fondamentali della Repubblica, è comunque una “vittoria”. “È una bellissima notizia per l’ambiente e i movimenti ambientalisti - dice a Sputnik Italia - a questo chiaramente va data continuità nella pratica, altrimenti sarebbe davvero un’occasione persa”.- In che modo?- L’auspicio è che si passi dalle parole ai fatti, affrontando questioni di primo piano come la transizione ecologica, per renderla il più possibile giusta, sostenibile e ambientalista. Bisogna partire dalle esigenze del territorio, ad esempio con i progetti per lo smaltimento dei rifiuti che guardano ad un’economia circolare, la mobilità sostenibile, le rinnovabili, come l’eolico offshore o gli impianti agrivoltaici e la tutela della biodiversità. Sono tutti elementi strategici sui quali, con il Pnrr, si può fare tanto.- Uno dei vostri ultimi report, ad esempio, mostra come nella maggior parte delle grandi città italiane i livelli di inquinamento siano ancora preoccupanti. Come si fa ad invertire questo trend?- Il report “Mal’aria di città” confronta i dati della qualità dell’aria per i parametri Pm10 e Pm2.5, che sono due scale di polveri sottili, e NO2, cioè il biossido di azoto, con i valori limite indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ci sono degli studi, infatti, che mettono in relazione alti livelli di queste particelle con malattie cardiovascolari e respiratorie. Il risultato è che in tutte le città monitorate sono stati registrati limiti superiori a quelli tollerati dall’Oms, e il motivo principale è la presenza di troppe autovetture e fattori inquinanti. - Anche i reati ambientali, come sversamenti abusivi o roghi tossici, contribuiscono ad aggravare il quadro?- Sono un problema enorme per il nostro territorio e possono riguardare il cemento, le acque, il ciclo dei rifiuti. Grazie all’inserimento di questo tipo di illeciti nel codice penale, negli anni la consapevolezza è aumentata. L’esempio è molto semplice: se posso smaltire un frigorifero in maniera semplice ed economica legalmente, non avrò bisogno di rivolgermi ad altri canali.- Poi c’è la sfida della transizione verde. A Bruxelles pensano che senza gas e nucleare sia impossibile raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica. Lei è d’accordo con questa tesi?- Penso che sia sbagliata. Il gas ha un impatto sul territorio importante sia in termini inquinanti, sia climalteranti, deve essere importato e quindi è soggetto agli equilibri geopolitici, ma soprattutto è assurdo pensare di costruire impianti a gas per la transizione ecologica quando la tecnologia sulle rinnovabili ha fatto passi da gigante. È una ricerca che va avanti da decenni e non ha ancora portato a nulla. Non ha senso dire che la transizione energetica da qui a dieci o vent’anni deve passare attraverso qualcosa che non esiste.- Ma è davvero possibile raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica con l’utilizzo esclusivo delle rinnovabili?- Senza ombra di dubbio. Oggi ci sono impianti eolici galleggianti offshore talmente all’avanguardia che possono essere costruiti a decine di miglia dalla costa e possono offrire una enorme produzione energetica. Poi c’è il fotovoltaico, con la copertura delle cave dismesse o con i progetti di integrazione dell’agricoltura con i pannelli, il cosiddetto agrivoltaico, che consentirebbero un’enorme produzione energetica.- Perché allora non riescono ad essere implementate a sufficienza?In realtà, l’eolico flottante ormai si può istallare a decine di chilometri di distanza dalla costa e quindi è praticamente invisibile. Se un turista sale sulla cupola di San Pietro, ad esempio, si accorgerà che il tetto dell’aula Nervi, in Vaticano, oggi è ricoperto di pannelli fotovoltaici. È la dimostrazione che integrare queste tecnologie nelle nostre città è possibile.- Pensa che il governo stia facendo abbastanza per la transizione energetica?- Il ministero della Transizione ecologica dovrebbe essere il principale promotore dell’abbattimento delle emissioni climalteranti. Oggi, però, è proprio da lì che si propone l’idea del nucleare, che arrivano i freni alle autorizzazioni per gli impianti rinnovabili e i via libera ai progetti per la costruzione di centrali a gas, che invece andrebbero fermati. Quindi, sì, si potrebbe fare di più per cambiare completamente volto alla produzione energetica. Quello che abbiamo visto nell’ultimo anno non va assolutamente nella direzione giusta.

