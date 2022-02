https://it.sputniknews.com/20220210/tiktok-sul-social-spopola-pico-il-gatto-cieco-con-gli-occhi-da-alieno-15033694.html

TikTok: sul social spopola Pico, il gatto cieco con gli occhi 'da alieno’

Il glaucoma bilaterale è una malattia progressiva dell'occhio, che danneggia il nervo ottico e può portare alla perdita della vista. Questo è esattamente... 10.02.2022, Sputnik Italia

Pico una volta aveva dei bellissimi occhi verdi, ricorda Monica, la sua giovane proprietaria, che ne posta le immagini, raccogliendo spesso milioni di visualizzazioni, ma il glaucoma li ha trasformati in quelli che gli utenti ipnotizzati ora chiamano "occhi alieni".Nonostante la malattia agli occhi lo renda cieco, le immagini postate dalla diciassettenne proprietaria raccontano di una vita apparentemente normale e circondata di attenzioni, con oramai quasi 260mila follower sullo specifico account che Monica ha creato solo per lui.Pico non si può certo dire abbia avuto una vita facile, la famiglia di Monica lo adottò da un rifugio, dove era stato ricoverato dopo un incidente d'auto, che lo aveva lasciato in coma per tre giorni, ma ora sembra finalmente avere un po’ di serenità, grazie alle attenzioni della ragazza, nonostante la malattia.Oltre ai tanti estimatori, vi sono tuttavia anche parecchie voci critiche, che vorrebbero che Monica si concentrasse di più sulle cure e portasse Pico dal veterinario per un'operazione urgente, piuttosto che fargli video. Ma certo, sostengono maliziosamente gli "hater", poi diverrebe un normalissimo gatto e non farebbe più tante visualizzazioni.

