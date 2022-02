https://it.sputniknews.com/20220210/telefonata-tra-lavrov-e-di-maio-discusse-garanzie-di-sicurezza-e-valutazioni-di-usa-e-nato-15039363.html

Telefonata tra Lavrov e Di Maio: discusse garanzie di sicurezza e valutazioni di Usa e Nato

Il ministero degli Esteri russo ha rilevato che i colloqui telefonici sono stati avviati dalla parte italiana. 10.02.2022, Sputnik Italia

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha avuto una conversazione telefonica con il titolare della Farnesina Luigi Di Maio. Le parti hanno discusso le proposte russe relative alle garanzie di sicurezza, ha affermato in una nota il ministero degli Esteri russo.Il dicastero diplomatico di Mosca ha rilevato che i colloqui telefonici sono stati avviati dalla parte italiana.Mosca ha reso note le sue proposte di sicurezza per la Nato e gli Stati Uniti alla fine del 2021, sullo sfondo delle tensioni accresciute sull'Ucraina. Mosca ha chiesto espressamente garanzie che la Nato non si espanda verso est per includere Ucraina e Georgia, ma Washington ha risposto insistendo sul fatto che non permetterà a nessuno di vietare la politica della Nato delle porte aperte. Gli Stati Uniti e la Nato hanno presentato le loro risposte, che Mosca sta ancora analizzando, prima di decidere il passo successivo.

