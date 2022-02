https://it.sputniknews.com/20220210/stime-pil-italia-2022-lue-le-rivede-al-ribasso-15031683.html

Stime Pil Italia 2022: l’UE le rivede al ribasso

Stime Pil Italia 2022: l’UE le rivede al ribasso

La stima è stata leggermente peggiorata, ma che resta positiva. 10.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-10T15:50+0100

2022-02-10T15:50+0100

2022-02-10T15:50+0100

economia

inflazione

pil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/556/38/5563882_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_1d77b59204310d48bdaa6773d57c37a3.jpg

L’Unione Europea rivede al ribasso le stime di crescita all’interno dell’area dell’euro e per l’Italia stima una crescita del Pil nel 2022 al +4,1%, rispetto al +4,3% stimato in precedenza. Per il 2023 si prevede invece una crescita del +2,3%.Una stima leggermente peggiorata, ma che resta positiva, ed infatti la Borsa di Milano non sembra aver reagito male alle stime dell’Unione Europea sul Pil dell’Italia nel 2022. L’indice Ftse Mib è in positivo del +0,7%, dopo l’ottimo recupero di ieri rispetto alle perdite accumulate a gennaio.“Le previsioni di breve termine sono oscurate dalla prolungata interruzione di forniture e dal brusco aumento dei prezzi dell'energia. Si prevede che l'erosione del potere di acquisto e l'attenuazione della fiducia dei consumatori scalfiscano la crescita reale nel breve periodo. Ci si aspetta che l'attività economica riguadagni slancio nel secondo trimestre e continui ad espandersi nella seconda parte dell'anno”, è la previsione della Commissione Europea per tutta l’UE, riportata dall'Ansa.Inflazione in EuropaL’inflazione resterà alta, a causa dei prezzi dell’energia, ma anche per le ripercussioni dell’inflazione sui prezzi dei beni.La Commissione europea stima una aumento dell’inflazione annua nel 2022 al +3,9% come media nell’area dell’euro, e al +3,5% per tutta l’UE.Nel 2023 è previsto il crollo dell’inflazione al +1,9% nell’area dell’euro e all’1,7% come media europea.Per quanto riguarda l’inflazione in Italia, nel 2022 resterà al di sotto della media europea: 3,8%, ma al disopra della media dell’eurozona. Nel 2023, invece, l’inflazione in Italia calerà all’1,6%, restando al di sotto delle medie europee.Lo spread Btp-Bund è a 153 punti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

economia, inflazione, pil