Sondaggio politico: il PD si mantiene in testa, Fratelli d’Italia recupera punti e stacca la Lega

Ancora in leggero calo la Lega, che sconta ancora nelle preferenze degli italiani le polemiche relative all'elezione del Presidente della Repubblica. 10.02.2022, Sputnik Italia

Secondo l’ultimissimo rapporto di Supermedia YouTrend/Agi sulle intenzioni di voto degli italiani, espresse tra il 27 gennaio ed il 9 febbraio, e basato sui risultati di alcuni dei maggiori Istituti di sondaggi in Italia, vale a dire Demos, EMG, Euromedia, Ipsos, Ixè, SWG e Tecnè, notiamo che il PD mantiene la prima posizione tra le preferenze degli italiani, ma il dato che salta maggiormente all’occhio è la forbice che si sta creando tra FDI e Lega.Secondo gli analisti, questo dato potrebbe ancora essere legato all’onda lunga degli effetti sulle polemiche intercorse nel il centro destra, nel lungo dibattito sull’elezione del Presidente della Repubblica.PD al 21,1%, in perdita sul periodo dello 0,2%; FDI al 20,2, con un incremento dello 0,8%; Lega al17,5%, in perdita dello 0,8% sul periodo preso in esame; M5S stabile al 14,4%, con una perdita minima sul periodo dello 0,1%; e infine Forza Italia al 8,1%, anche lei in leggera perdita sul periodo dello 0,3%.Come detto, è comunque quello della Lega il dato più significativo, che è passata dal 18,6% di prima dell'elezione del Presidente della Repubblica all'attuale 17,5%, a quasi 3 punti da FDI.Tutti gli altri partiti si attestano sotto la linea del 4,5% delle preferenze.

Notiziario

