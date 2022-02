https://it.sputniknews.com/20220210/reggio-emilia-altre-tre-lievi-scosse-di-terremoto-nella-notte-dopo-il-43-di-ieri-15027543.html

Reggio Emilia, altre tre lievi scosse di terremoto nella notte dopo quella da 4.3 di ieri

Reggio Emilia, altre tre lievi scosse di terremoto nella notte dopo quella da 4.3 di ieri

Altre tre lievi scosse sono state rilevate dall'Ingv nel corso nella notte, in provincia di Reggio Emilia, dopo quella da 4.3 stimata ieri, avvenuta alle... 10.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-10T07:55+0100

2022-02-10T07:55+0100

2022-02-10T08:22+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/872/45/8724548_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_04a3e70f7e3b2449d4433058dd9b1117.jpg

Ieri sera due scosse, una alle 19:55 e una seconda, più potente, alle 21:00, stimata intorno ai 4.3 di magnitudo, avevano spaventato la popolazione, memore del noto ‘terremoto dell’Emilia’ del 2012, una sequenza di sciami che nella prima parte di quell’anno portò a sismi oltre il quinto grado e che provocarono la morte di 27 persone.Nella notte, una scossa di assestamento è stata avvertita alle 23:26, magnitudo 2.3, a Bagnolo in Piano, una seconda alle 4:02 a Correggio, 2.4, e una terza alle 4:48, 2.0."Si è mossa la dorsale ferrarese, così come accadde nel 2012", ha commentato il professore emerito di Geomorfologia all’Università di Modena e Reggio Emilia, Mario Panizza, che ha spiegato come la zona sia sismica per natura e ciclicamente l’energia accumulata dalla dorsale debba sfogare.I due terremoti di ieri, spiega il professore, separati l’uno dall’altro, fanno ben sperare che l’energia accumulata dal 2012 si sia sprigionata e che nei prossimi giorni dovremmo assistere, stando alle proiezioni statistiche, solamente ad altre scosse di assestamento, come quelle della notte.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia