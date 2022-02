https://it.sputniknews.com/20220210/puglia-non-ha-il-green-pass-irrompe-con-lauto-in-comune---video-15035635.html

Puglia: non ha il green pass, irrompe con l’auto in Comune - Video

Un uomo di 50 anni ha rifiutato di mostrare il documento vaccinale ai vigilanti all’ingresso del comune dove risiede e ha quindi deciso di entrarci con l’auto. 10.02.2022, Sputnik Italia

italia

video

Gli è stato negato l'ingresso nel comune di San Severo (Foggia), perché non voleva esibire il green pass, e ha deciso di fare irruzione con l'auto all'interno dell'atrio del Comune, investendo un'impalcatura. Ma poteva andare peggio.Incredibile, ma è quanto accaduto a San Severo questa mattina. Stando alle ricostruzioni, l’uomo si è recato al palazzo di città per richiedere un certificato, ma quando i vigilanti gli hanno chiesto di mostrare il green pass, si è rifiutato di farlo.Le guardie giurate hanno tentato quindi di allontanarlo dalla struttura, tuttavia l'uomo è riuscito a raggiungere l'ufficio di gabinetto, dove i vigilanti lo hanno bloccato per accompagnarlo all'uscita.A quel punto, il 50 enne ha perso completamente il senno, si è messo alla guida dell'auto e si è diretto verso l'atrio del palazzo, scontrandosi anche con una Fiat Panda di proprietà comunale.Nell'impatto, è crollata parte di un'impalcatura montata per eseguire lavori di ristrutturazione. Per fortuna non ci sono feriti, sul posto è intervenuta la polizia locale, per gli accertamenti del caso, che ha identificato l'uomo.

italia, video